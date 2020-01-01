عبدالغفار: انخفاض أعداد مصابي كورونا في 31 مستشفى جامعيا

الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن 31 مستشفى جامعيا لعلاج مصابي كورونا انخفض إشغالها لأقل من 50% الوقت الحالي.

وقال عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هناك انخفاضًا في إصابات كورونا، وندرس تشغيل المستشفيات على وضعها قبل الوباء لحين تجاوز الأزمة.وأوضح أن وزارة الصحة كانت في خط المواجهة الأول، وهناك تنسيق كبير جدًا معها، وسيتم توثيق جهود الدولة في مكافحة الفيروس التاجي (كوفيد- 19).