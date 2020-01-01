نجوى إبراهيم تداعب الإبراشي: «اسمك الحركي وائل حريقة»

أعربت الإعلامية نجوى إبراهيم عن سعادتها الشديدة بمرور 60 عامًا على إنشاء التليفزيون المصري، مشددة على أن ماسبيرو عقل وقلب مصر والمصريين.أضافت نجوى، خلال مشاركتها في تقديم برنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "أنا مخضوضة واتخطفت، لكن مبسوطة جدًا لأننا أمام تاريخ كبير للتليفزيون المصري".وأكدت نجوى إبراهيم أنها رغم ما حققته في حياتها من نجاحات مهنية، إلا أنها مازالت تعمل على تطوير قدراتها حتى الآن: "حتى الآن بعمل CV وبتعلم من يتوقف عن التطوير توقفت حياته المهنية".وداعبت نجوى إبراهيم الإعلامي وائل الإبراشي، على الهواء قائلة: "خليني أرحب بالمشاهدين وأقول الاسم الحركي لوائل الإبراشي، وهو وائل حريقة"، ليرد الإبراشي: "مش بزعل منه على الإطلاق وجايب معايا الكبريت".