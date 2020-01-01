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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شوقى لأولياء الأمور:«متحملوناش أزمة اختياركم للمدارس الغالية»

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:21 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
سناء إسماعيل
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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدروس الخصوصية لن تكون مفيدة في النظام الجديد للثانوية العامة.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان - نسعى لتدريب المعلمين على النظام الجديد للثانوية العامة والبديل سيكون أفضل، لافتًا إلى أن المدارس الدولية لها الحق في اختيار بدء ونهاية العام الدراسي، نظرًا لاختلاف المناهج.

أوضح وزير التعليم "أننا سنعلن شكل العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل ونحاول وضع آليات مثالية لحضور الطلاب، نطمئن أولياء الأمور بأن الوزارة تدرس ملف مصاريف العام الدراسي المقبل لوضع الحلول"، مشيرًا إلى أننا سننظر في أي زيادات بمُصروفات العام الدراسي الفترة المقبلة.

وتابع "البعض اختار أن يُدخل أبناءه مدارس دولية وخاصة ذات مصاريف كبيرة، والآن يشكون من مطالبة تلك المدارس بأموالها وزيادة مصروفاتها والوزارة لن تتدخل في ذلك إلا إذا كان هناك رفع في أسعار المصاريف عن الزيادة التي أقرتها الوزارة، وأن تكون تلك المدارس ترفع أسعار مصاريفها بشكل غير قانوني: "متحملوناش أزمة اختياركم للمدارس الغالية".

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