طارق شوقي: «محتاجين نعلم الطلاب بعمق لحل أي سؤال»

توجه أحد أولياء الأمور برسالة إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليقًا على القرارات الأخيرة الخاصة بنظام التقييم.وقال ولي الأمر، في تعليق موجه للوزير علي جروب التعليم في مصر: "إحنا محتاجين تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات كثيرة تفيد كل من داخل 3 ثانوى وليس نموذج أو اثنين على كل مادة أسئلة وبنك للأسئلة، الطالب يستفاد منها لأنهم مش مدربين".واستكمل رسالته: "أتمنى من الله أن الوزير يشكّل لجانا ومستشارين بوضع بنك أسئلة أو نماذج كثيرة لكل مادة هذه الفترة؛ حتى يتثنى لنا التدريب عليها وندخل الامتحانات فاهمين وعارفين نوع الأسئلة مش نفاجأ بها ونقول خارج المنهج".ليرد عليه الوزير قائلًا: "يا أفندم فلسفة التعلم الجديد هي التدريس من أجل الفهم وليس من أجل الامتحان.. نحاول أن نتفهم الهدف وهو ليس التدريب على أسئلة بعينها، لكن فهم مستهدفات التعلم بعمق ما يمكن الطالب من حل أي سؤال".