لبنان: 75 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 2980

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 2980 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).وذكرت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الـ24 ساعة الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 6944 فحصا، تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.