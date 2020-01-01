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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القاهرة تنفي هدم مقابر أثرية بـ«محور الفردوس»

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:08 م
مقابر أثرية
مقابر أثرية
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نفت محافظة القاهرة، أعمال الهدم بمنطقة جبانات المماليك بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية لإنشاء محور الفردوس.

وقالت المحافظة في بيان إن ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عاري تمامًا من الصحة، والمقابر التي يتم نشرها وتداولها، مقابر ومباني حديثة غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية.

وأضافت المحافظة أن أعمال إنشاء محور الفردوس تبدأ من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد مارا ومتقاطعا سطحيا مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد ثم شارع أحمد سعيد متقاطعا مع شارع العباسية وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس مارا بطريق صلاح سالم فمحور الأوتوستراد ومارا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر وبعض الوحدات العسكرية بأخر شارع الطيران حتى كوبري إعمار وإمتداد محور المشير ومارا بمنطقة الجبل الأحمر العسكرية ومتقاطعا علويا فوق كوبري امتداد محور المشير حتى ربطه مع شارع سبيل المؤمنين بجوار هيئة الاستثمار.


وأكدت المحافظة، أن محور الفردوس يبعد عن المدافن والآثار الأسلامية المسجلة بقرافة المماليك وأنه لم ولن يتم هدم أي مدافن وما يتم لإنشاء المحور إزالة لبعض الأسوار الخارجية للمدافن فقط ولم يتم هدم أي آثر تارييخي وأنه سيتم فورا إنشاء أسوار خارجية جديدة عقب التوسعة ذات طراز معماري للحفاظ على المقابر بالمنطقة

وأهابت المحافظة، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإشاعات وما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي لصور وبيانات مغايرة للحقيقة، لافتة إلى أن الدولة تؤكد حرصها على الحفاظ على التراث التاريخي من الآثار الأسلامية والقبطية لما يمثله من قيمة تاريخية.
مقابر أثرية
مقابر أثرية
مقابر أثرية
مقابر أثرية
مقابر أثرية
مقابر أثرية

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