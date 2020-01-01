أستاذ موارد مائية: «غير مسموح لإثيوبيا تخزين متر واحد دون اتفاق مع مصر»

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إنه لابد من توفير إثيوبيا المياه لمصر ولو عن طريق الفتحات الصغيرة، رغم أنها تستغرق أكثر من 4 أشهر لوصولها إلى مصر.وأضاف"شراقي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه غير مسموح تخزين ولو متر مكعب واحد دون اتفاق، متابعًا: "المياه موجودة في إثيوبيا، لا يصح قول تم حجز المياه التي تحتاجها مصر".وأكمل: "مبررات غير مقبولة لإثيوبيا بتخزينها 5 مليارات متر مكعب من المياه لأن الأمطار غزيرة، وليس لأن الوقت الحالي وقت فيضان المياه، مضيفًا: "توافر الإرادة السياسية بين الزعماء يسهل حل المشكلة".وأوضح، أنه يمكن الاتفاق على النقاط الضرورية لقواعد الملء والتخزين حاليًا، ذلك لأن الحاجة للمياه تقتضي ذلك، ومن ثم الاتفاق على باقي نقاط الخلاف بين مصر وإثيوبيا فيما بعد.وشارك الرئيس السيسي في قمة أفريقية مصغرة حول قضية سد النهضة، أعرب خلالها عن تقديره لجهود الرئيس الجنوب أفريقي بشأن سد النهضة، مؤكدًا على استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية بسد النهضة.