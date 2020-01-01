جامعة الأزهر تشارك في «رالي مصر» لريادة الأعمال بـ«العربية للعلوم»

شارك نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال، التي نظمها مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي تعد من كبرى المسابقات المتخصصة في تدريب وتأهيل الشباب وخاصة طلاب المرحلة الجامعية وحشد مواهبهم وابتكاراتهم ومساعدتهم في إطلاق مشروعات ريادية على أرض الواقع، ضمن خطة الجامعة في التحول نحو مفهوم الجامعة الريادية الشامل.وعمل نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، فريق ترويجي للمسابقة من الطلاب والذي أسهم في مشاركة ٩٥٠ طالبا في معسكر تكوين الأفكار الذي نظمته الأكاديمية علي هامش المسابقة، وتأهل ٤٣٤ طالبا تم اجتيازهم للتدريب في التقديم للمسابقة، ما يعد خطوة مهمة في إعداد وتخريج طلاب على مستوى عالٍ من الناحية العلمية ومؤهلين لسوق العمل في شتى المجالات والتخصصات بحيث يكون قادرًا على التفكير العلمي البناء والعمل الجماعي‬ والتفكير بطريقة إبتكارية وإبداعية.وشارك طلاب وخريجي الجامعة في المسارات الخمس للمسابقة والتي من المنتظر إعلان نتيجة المتأهلين في نهاية الشهر الجاري، في إطار اتجاه الجامعة في عقد شراكات مع منظمات المجتمع المدني لربط مخرجات التعليم بسوق العمل.ودشنت جامعة الأزهر، نادى ريادة الأعمال بدعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت إشراف الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لبناء جيل من رواد الأعمال قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا بمشروعات مميزة تساهم في تنمية المجتمع وتحقيق رؤية مصر2030، ضمن اهتمام الجامعة بمجال ريادة الأعمال والتأهيل لوظائف المستقبل والمساهمة في الحد من البطالة.