الاتصالات: 420 ألف عميل جديد بالتليفون الأرضي خلال الربع الأول

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد مشتركي التليفون الأرضي سجلت نحو ٩.٥٢ مليون مشترك بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو ٨.٠٩ مليون مشترك خلال نفس الفترة عام ٢٠١٩، بزيادة قدرها ١.٤٣ مليون مشترك جديد خلال عام، في حين سجل نحو ٩.٢٦ مليون مشترك في فبراير الماضي ونحو ٩.١٠ مليون مشترك في يناير الماضي بزيادة خلال الربع الأول للعام الجاري بنحو ٤٢٠ ألف مشترك.وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن إجمالي سعة السنترالات الأرضية في مصر، سجلت ٢٥.٠١ مليون خط بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو ٢٢.٨٩ مليون خط عن نفس الفترة عام ٢٠١٩، باضافة ٢.١٢ مليون خط جديد خلال عام.وأشار التقرير إلى أن نسبة الخطوط الشغالة إلى السعة المتاحة نحو ٣٨.٠٦%، وسجل عدد المشتركين في الحضر نحو 7.38 مليون مشترك بنهاية مارس الماضي، مقابل 2.13 مليون مشترك في الريف.وقال التقرير إن عدد المشتركين بالقطاع المنازل نحو 8.21 مليون مشترك مقابل 1.06 مليون مشترك بالقطاع التجاري ونحو 242 ألف مشترك بالقطاع الحكومي بنهاية مارس الماضي.وأضاف التقرير أن الكثافة التليفونية للتليفون الثابت 7.72% مشترك، في حين بلغت الكثافة التليفونية للتليفون الثابت في الحضر 15.32%، مقابل 3.12% نسبة الكثافة التليفونية في الريف.وقال التقرير إن عدد السنترالات بلغت 1511 سنترال في مصر منها 1052 سنترالا في القرى، وبلغت نسبة كثافة تليفون الأسرة بالريف نحو 12.45%.