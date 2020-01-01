عمرو عبد الجليل يستأنف تصوير «النمس والإنس» السبت

يستأنف فريق عمل فيلم "النمس والإنس" تصوير العمل مرة أخرى بعد غياب دام لأيام عديدة بسبب تغير الديكورات الخاصة بالفيلم الذي ينتمي لأعمال الرعب الكوميدي."الدستور" علمت أن الفنان عمرو عبد الجليل سيعاود تصوير مشاهده في الفيلم مرة أخرى يوم السبت المقبل بلوكيشن أستديو شريف عرفة بالسادس من أكتوبر، على أن يتم التصوير لأيام قليلة وبعدها يدخل صناع العمل في إجازة عيد الأضحى المبارك.وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية العفريت عمرو عبد الجليل الذي يطارد بطل العمل محمد هنيدي طوال الوقت، وهو ما يسبب له حالة من الهلع الكوميدي والمعتمدة على المواقف بينهما.فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة.