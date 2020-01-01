«الثورة المعلوماتية ودورها في تنمية الطفل» ورشة تدريبية لقصور الثقافة

استكملت الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، فعاليات الورشة التدريبية "ثقافة الطفل" لـ16 متدربا من العاملين بالأقاليم الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عبر تقنية البث المباشر.وحاضرت الدكتورة راندا شاهين، رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم، أولى محاضرات اليوم الثالث من الورشة، موضحة مدى اهتمام المجتمعات المتقدمة بالأطفال بما يتفق مع قدراتهم وإمكاناتهم واستعداداتهم ليواكبوا عصر الانفجار المعرفي والثورة المعلوماتية، الأمر الذي جعل تعلم مهارات التفكير مسألة ذات أهمية كبرى لدى الأطفال، وهو ما يساهم بدوره في تقديم تفكير منظم لعقولهم، وبالتالي يساعدهم على تطوير قدراتهم ليتذوقوا أساليب التفكير الصحيحة والسليمة، وكذلك تنمية الاتجاهات الإيجابية للطفل وتطويعها في كافة المجالات الثقافية لتنمية ذكائهم إذا قدم بشكل جيد الإخراج مع ذوق أدبي ورسم وإخراج جميل، وهو ما يضيف بدوره نوعا من الحساسية لدى الطفل في تذوق الجمل للأشياء وينمي الذاكرة.ثم كانت ثاني محاضرات الورشة حول مجموعة من التطبيقات والتدريبات العملية التي تساهم بدورها في تطويع مهارات الأطفال.