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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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طفل يبلع «سوكت شاحن».. وأطباء بنها الجامعي ينجحون في استخراجه

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:54 م
طفل يبلع سوكت شاحن
طفل يبلع سوكت شاحن
كتب صلاح حسنى
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نجح الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور محمد الجزار في استخراج "سوكت شاحن" من القصبة الهوائية لطفل عمره 5 سنوات.

وقال الدكتور محمد الجزار إن الطفل ابتلع "سوكت شاحن" أثناء لهوه بالخطأ، مما أدى إلى دخوله القصبة الهوائية واستقراره بالقصيبة اليمنى، مما أدى إلى انغلاقها تماما، واختناق الطفل، وتم استخراجه بالمنظار الشعبي الجراحي.

وشارك في إجراء الجراحة الأطباء محمود الشريف، ونورا سنجاب مدرسين جراحة القلب والصدر، والدكتورة هبة حمدي مدرس مساعد التخدير، وطاقم التمريض ابتهال فكري وفتحية محمود.

وناشد "الجزار" أولياء الأمور بأن ينتبهوا جيدا لأبنائهم وهم في سن صغيرة لأنه سهل جدا ابتلاع أي شيء يشكل خطورة على حياة الطفل.

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