الغيطي: علم مصر يزين مدخل السويس 3 فى أحدث أعمال التطوير بالشروق

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن انتهاء تطوير وتجميل مدخل السويس (3)، بتنفيذ سارى علم يحمل علم جمهورية مصر العربية، بارتفاع يتخطى 50 مترا، والذى يصنف كأعلى ارتفاع بطول طريق السويس، وتم اختيار هذا المدخل لأهميته، حيث يقوم بنقل الحركة المرورية على المحاور الشرقية الواصلة حتى مدخلى (3،2) على طريق الإسماعيلية وكذلك المناطق السكنية والخدمية الأكثر كثافة حتى يكون واجهة مشرفة لسكان ورواد المدينة.وأوضح "الغيطي" فى تصريحات لـ"الدستور" أنه فى إطار خطة الجهاز لرفع كفاءة وتجميل المداخل الرئيسية بمدينة الشروق، تم تنفيذ أعمال التجميل على مساحة 5000 متر يتوسطها قاعدة السارى بمجسم ثلاثى يمثل ألوان العلم، كما تضمنت الأعمال زراعة تلك المساحة بالنخيل والشجيرات ومغطيات التربة والزهور اللازمة حتى تضيف اللمسة الجمالية لأهم مدخل مدينة الشروق.