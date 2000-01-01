منحة 2000 جنيه للعاملين في شركات «القابضة الكيماوية» بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن صرف منحة للعاملين للشركات التابعة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.وأضافت الشركة في منشور للشركات التابعة حصلت عليه "الدستور"، أنه بناء على ذلك سيتم صرف المنحة بنفس ما تم صرفه في عيد الفطر المبارك وبنفس الضوابط أي بواقع شهر ونصف من الأجر الأساسي بحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 2000 جنيه.يذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق الوزير الحالي، تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.