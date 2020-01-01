الاتصالات: 3 ملايين مشترك جديد بالتليفون المحمول بنهاية مارس

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد مشتركي التليفون المحمول بلغ نحو ٩٦.٤١ مليون مشترك بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو ٩٣.٤٢ مليون مشترك خلال نفس الفترة عام ٢٠١٩، بزيادة قدرها ٣ ملايين مشترك جديد خلال عام، في حين سجل نحو ٩٦.٠٢ مليون مشترك في فبراير الماضي، ونحو ٩٥.٦٩ مليون مشترك في يناير الماضي، بزيادة خلال الربع الأول للعام الجاري بنحو ٧٢٠ ألف مشترك.وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن شركة فودافون مصر استحوذت على الحصة الأولى من عدد مشتركي المحمول في مصر، بنحو ٤٠.٤٠ مليون مشترك بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو ٣٩.٢٩ مليون مشترك عن نفس الفترة عام ٢٠١٩، بزيادة قدرها ١.١١ مليون مشترك خلال عام، في حين سجلت خلال فبراير الماضي ٤٠.٣٠ مليون مشترك، ونحو ٤٠.٣١ خلال يناير الماضي بزيادة قدرها ٩٠ ألف مشترك خلال الربع الأول للعام الجاري.وأشار التقرير إلى أن المركز الثاني استحوذت عليه شركة أورنج مصر بنحو ٢٨.١٠ مليون مشترك، مقارنة بنحو ٢٨.٧٦ مليون مشترك بخسارة نحو ٦٦٠ ألف مشترك خلال عام، في حين سجلت خلال فبراير الماضي ٢٨.١٣ مليون مشترك ويناير الماضي نحو ٢٨.٠٨ مليون مشترك بزيادة قدرها ٢٠ ألف مشترك خلال الربع الأول للعام الجاري.وقال التقرير إن شركة اتصالات مصر سجلت نحو ٢٠.٠٥ مليون مشترك بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو ١٩.٨٥ مليون مشترك عن نفس الفترة عام ٢٠١٩ بزيادة قدرها نحو ٢٠ ألف مشترك خلال عام، في حين سجلت خلال فبراير الماضي نحو ١٩.٩٥ مليون مشترك، ونحو ١٩.٨٦ مليون مشترك خلال يناير الماضي بزيادة قدرها نحو ١٩ ألف مشترك خلال الربع الأول للعام الجاري.