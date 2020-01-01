طالبة أكاديمية الطيران تروى تجربتها فى بيع التين الشوكى (فيديو)

كشفت هبة عبدالحميد، طالبة بأكاديمية الطيران، عن تجربتها مع بيع التين الشوكي بجانب دراستها.وقالت عبدالحميد في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم"، إنها طالبة في أكاديمية الطيران وعندما تتخرج سوف تعمل مضيفة طيران.وتابعت: "أقوم بشراء كميات من التين الشوكي لبيعها وأقف بالعربة الخاصة بي في مدينة الشروق، ببيع الواحدة بـ 2 جنيه للواحدة وفي حجم بـ 2.5".واختتمت عبدالحميد: "أتمنى أن أكون أخصائية علاج طبيعي وأنتوى دراسة التربية الرياضية بعد الانتهاء من الدراسة في أكاديمية الطيران".