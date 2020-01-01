حصيلة ضحايا كورونا في أمريكا تقترب من 4 ملايين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) داخل الولايات المتحدة إلى 3 ملايين و858 ألفًا و686 شخصًا.وأضافت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن حالات الوفاة الناجمة من جرّاء الفيروس داخل الولايات الأمريكية بلغت حتى الآن 141 ألفًا و426 شخصًا.وكانت "جونز هوبكنز" أعلنت، أمس، أن عدد مصابي فيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة بلغ 3 ملايين و794 ألفًا و355 شخصًا.