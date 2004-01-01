موريتانيا تسجل 62 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 62 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 5985 حالة إصابة.ونقلت الإذاعة الموريتانية عن مدير الصحة العمومية في موريتانيا، الدكتور سيدي ولد الزحاف، في تصريح اليوم: "إنه وبعد إجراء 638 فحصا تم تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا"، موضحا أنه تم شفاء 194 مريضا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 3826 شخصا، فيما يواصل 2004 مصابين علاجهم في المستشفيات، فضلا عن بلوغ إجمالي الوفيات 155 حالة.