ماذا لو تعذر على المسلم ذبح الأضحية بنفسه؟.. عالم أزهري يجيب

قال إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه لو تعذر على المسلم ذبح الأضحية بنفسه، يستطيع دفع مبلغ الأضحية في صكوك الأضاحي التي حددتها الدولة في الأماكن المختصة مثل جمعية مصر الخير وجمعية الأورمان.وأضاف "رضا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "آية عبدالرحمن"، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المسلم لكي يأخذ أجر الأضحية، فيجب عليه دفع الصك لجهة تنيب عنه لتذبح له، أو أن يذبح بنفسه، ولكن دفع مال كصدقة بنية الأضحية يعتبر صدقة عادية لا يعتد بها.وأشار العالم بالأزهر الشريف، إلى أن أقل الصك 1800 جنيه، يدفعها الرجل لتنيب عن نفسه وعن أسرته وتقوم بتوزيع الأضحية بالنيابة عنه، وإعطائه القدر المخصص له من الأضحية.وشدد، على عدم الذبح في الشوارع، حيث إن الذبح في الشوارع غير آمن وغير صحيح وغير لائق بمبدأ الشرع من الأضحية.