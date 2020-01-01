السعودية تعلن تفاصيل الخطة الأمنية لموسم الحج

أعلنت قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل تأمين الحج خلال أيام، مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا "كوفيد-19".وأوضح مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته، محمد بن وصل الأحمدي، أن خطة أمن المسجد الحرام تقوم على أربعة محاور، تتمثل في المحور التنظيمي، والمحور الأمني الهادف إلى الحفاظ على أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، والمحور الإنساني، والمحور الصحي، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وأشار الأحمدي، خلال المؤتمر الصحفي بمكة المكرمة لقيادات أمن الحج لهذا العام، إلى أنهم وضعوا آلية تحدد طريقة الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وذلك بتخصيص مسارات للحجاج من ساحتي المسجد الحرام الجنوبية والغربية، كما حددت مسارات في صحن المطاف وأدوار المسعى المتكررة.وشدد الأحمدي، على أنه لن يسمح بدخول أي شخص محرم إلى المسجد الحرام، سوى الحجاج فقط القادمين بتصاريح رسمية، مهيبا بأهالي مكة المكرمة والمقيمين فيها بضرورة الالتزام بالتعليمات التنظيمية.من جانبه، أكد قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج طارق بن أحمد الغبان، تشغيل مركز القيادة والسيطرة هذا العام في منى ومزدلفة بكامل الطاقة التشغيلية.وأوضح الغبان أنه سيتم مراقبة ومتابعة الموقف الأمني في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على مدار الساعة، من خلال توفير قاعدة موسعة من البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالجوانب الأمنية والمرورية.وشدد الغلبان على أنه لا تساهل مع كل من يخالف التعليمات والتنظيمات الخاصة بالحج، مهيبا بالجميع بالتقيد بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة، الهادفة إلى تحقيق السلامة للجميع لحج صحي آمن.