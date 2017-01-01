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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: تعديل نموذج إجابات امتحان التفاضل والتكامل

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:47 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع أعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان، ومشرفي عموم تقدير قطاعات القاهرة؛ لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحاني مادتي (التفاضل والتكامل، والجبر والهندسة الفراغية) لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

في بداية الاجتماع، رحّب الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع هو مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مع مشرفي الدرجات.

ووجه حجازى، بضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير؛ لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مشددًا على مراعاة مصلحة الطالب عند التصحيح وحصول كل طالب على حقه.

خلال الاجتماع، قام الدكتور رضا حجازى، بالسؤال عن مستوى امتحان الجبر والهندسة الفراغية الذى عقد اليوم طبقًا للجدول المعتمد، وأكد الحضور أن أسئلة الامتحان واضحة الصياغة ومطابقة للمواصفات الفنية الموضوعة بمعرفة المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، ومناسبة للوقت المحدد لأداء الامتحان، والامتحان ملائم للمستويات المختلفة للطلاب، ويشمل الامتحان جميع أجزاء المنهج حتى تاريخ إيقاف الدراسة 15 مارس 2020، وعليه فقد أقر الحضور بأنه لا يوجد أى إضافة أو تعديل بنموذج الإجابة، ويصبح نموذجا نهائيا بعد صدور نتيجة العينة العشوائية.

ثم ناقش حجازي، مستوى امتحان التفاضل والتكامل مع الحضور، وأفاد الحضور بأن الامتحان مطابق للمواصفات الفنية، وهناك تدرج فى الأسئلة من حيث مستوى الصعوبة، وشامل لجميع أجزاء المقرر ويقيس مستويات الطلاب، أما فيما يخص السؤال رقم (6) بالنموذج (أ) وما يقابله فى النماذج الأخرى فإن حل السؤال يتطلب خطوات إجرائية للوصول للحل، وبالاطلاع على نتيجة العينة العشوائية تبين أن النسبة المئوية للنجاح فى هذا السؤال أقل من النسبة المئوية للامتحان ككل، فحرصًا على مصلحة الطلاب فقد اقترح الحضور أن اختيار الطالب أى من البدائل أو كتابة خطوات للحل يستحق درجة السؤال المقدرة (بدرجة واحدة).

وقرر رئيس عام الامتحان، ضرورة تعديل نموذج الإجابة وتعميمه على جميع قطاعات التقدير، ومتابعة ذلك التعديل، وإعلان نتيجة تصحيح العينة العشوائية بعد إعادة تصحيحها، ووجه بإحالة اللجنة الفنية المسئولة عن وضع الامتحان إلى الشئون القانونية، واستبعادهم من العمل بمكتب مدير عام تنمية مادة الرياضيات.

وحضر الاجتماع الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، وجمال محمد يوسف، مدير عام تنمية مادة الرياضيات، وأعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان.

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