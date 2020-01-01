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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير التعليم: 17 حالة كورونا بين طلبة الثانوية و332 اشتباهًا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:39 م
طارق شوقي
طارق شوقي
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة كانت حريصة بشكل كبير على صحة الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة.

وكشف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 17 حالة إصابة بكورونا بين طلبة الثانوية العامة، و332 حالة اشتباه، وحالتي إصابة بين المراقبين، و17 حالة اشتباه.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أنه لم يتم تسريب الامتحان في أي مادة، ولكن توجد حالات غش إلكتروني تراوحت بين 5 و20 في كل مادة، مؤكدا أنه ما يقرب من 120 طالبا تم ضبطهم بالغش.

ولفت إلى أنه من الأحرى على الطلاب تدريب أنفسهم على الأسئلة الجديدة في النظام الإلكتروني، الذي يبدأ تطبيقه بداية من العام المقبل، مؤكدا أن الدروس الخصوصية لن تكون مجدية في ظل النظام الإلكتروني.

وأوضح أن من سيرسب في الدور الثاني، سيعيد السنة ويمتحن ورقيا لكن بنظام الأسئلة الجديدة.

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