رسالة من وزير التعليم لأولياء الأمور:«اطمنوا.. نعمل على راحتكم»

وجّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لأولياء الأمور قائلًا: "أرجوكم لا تقلقوا من العام الدراسي الجديد وكونوا على ثقة في أن الحكومة التي نجحت في العبور بهذا العام الدراسي إلى بر الأمان في ظروف صعبة، ستتخذ كل ما يلزم لراحتكم وراحة أبنائكم".أضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، أنه سيتم إعادة توزيع الطلاب في الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية لاستغلال الفراغات، موضّحًا أنه يجري التفكير في حلول غير تقليدية لباقي الصفوف، لافتًا إلى أن آليات النظام الجديد ما زالت محل دراسة، مؤكدًا أنه بخصوص المدارس الخاصة ستبدأ فيها الدراسة كبقية المدارس الحكومية يوم 17 أكتوبر.أشار الوزير إلى أن المدارس الدولية غير ملتزمة بتاريخ بدء الدراسة في 17 أكتوبر، ولهم جدول خاص بهم، وعليها أن تضبط الالتزام بالتباعد الاجتماعي في ضوء الأزمة.