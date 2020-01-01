وزير التعليم: نتيجة الثانوية ستكون مُرضية لكل المجتهدين

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة نجحت في إطلاق منصات إلكترونية كثيرة كـ (منصة إدمودو) ومنصّة البث المباشر، واصفًا ذلك بالإنجاز القياسي.أضاف شوقي، في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، أنه كانت هناك محاولات كثيرة لإفشال امتحانات الثانوية العامة والمطالبة بإلغائها، ومع ذلك مرّت بنجاح والمصحّحين حاليًا يسابقون الزمن لإعلان نتيجة الثانوية العامة وطمأنة الممتحنين.وقال الوزير إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام مرّت بظروف استثنائية بسبب ظروف جائحة كورونا، وأنه بسبب كورونا تم ابتكار أنظمة جديدة للتقييم، وهذا يدل على أن الامتحان ليس الوسيلة الوحيدة لتقييم الطلاب.ولفت شوقي إلى أن كان هناك محاولات مستميتة من البعض لإفشال امتحانات الثانوية العامة هذا العام، موضحًا أن أي تأجيل آخر على امتحانات الثانوية العامة كان سيسبّب خللًا بالعام الدراسي الجديد وموعد بدأه.أضاف الوزير أن هذا العام هو آخر ثانوية عامة بالنظام التقليدي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل، حاليًا، على أن التعليم أساسه الفهم وليس الدرجات، مشددًا على أن الدروس الخصوصية غير قانونية.وأوضح وزير التعليم أن هناك عقوبات مشددة تم تطبيقها على الغشاشين في الامتحانات، وأعداد هؤلاء كثيرة ولن يتكرر هذا المشهد مع تطبيق الامتحانات الإلكترونية.وأكد شوقي أنه لا داعي نهائيًا للقلق من نتيجة الثانوية العامة 2020، مؤكدًا أنها ستعلن رسميًا بعد عيد الأضحى المبارك، مشددًا على أن كل الشكاوى التي أثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح:"أي حاجة في مصلحة الطالب تأكدوا أننا هنعملها بما يضمن تكافؤ الفرص".وأوضح أن التصحيح يتم داخل كنترولات الثانوية العامة هذا العام بدقة أكبر بكثير من السنوات الماضية، وأن نتيجة الثانوية العامة إن شاء الله ستكون مرضية وستَرضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم، موضّحًا أن الدولة عبرت بالامتحانات إلى بر الأمان ومستعدون للعام الجديد بقوة، مؤكدًا أن امتحانات الثانوية العام المقبل إلكترونية وأسئلتها للفهم من أجل التعلم وليس حصد الدرجات ولا توجد ثانوية تراكمية.