«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

قال الكاتب فرج فودة، أثناء حواره في برنامج تلفزيوني في تونس، إن بعض العلماء أضافوا للإسلام ما يمكن أن أسميه "فقه النكد"، واستشهد بأغنية الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب "من غير ليه"، ووصفها بأنها أغنية جميلة بصوت مطرب كبير في أواخر حياته، أسعد بها الناس وأطربهم.وطرح فرج فودة سؤالًا: هل الأغنية أسعدت الناس" بالتأكيد: نعم، لكن هيئة الفتوى في الأزهر الشريف أصدرت فتوى أو قرارًا بأن "عبد الوهاب" مرتد، وهذا هو "فقه النكد" بعنيه.وقال "فودة"، محمد عبد الوهاب يغني ويقول:"جايين الدنيا ما نعرف ليه" فسألوه: جايين الدنيا منعرفش ليه ياسي عبده؟ "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"، وتساءل: هل هذا يعني أن محمد عبد الوهاب كافر أو يدعو للإلحاد؟ هل يعقل هذا وهل محمد عبد الوهاب بأغنيته كان يقول موعظة دينية، هذه هو "فقه النكد".أما عن حكاية الأغنية فكان من المفترض أن يغنيها الفنان عبد الحليم حافظ بعد أن قام بكتابتها الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز عام 1975، وكانت هي الأغنية التالية لـ"حليم" بعد أغنيته الشهيرة "قارئة الفنجان".لكن خلافًا وقع بين محمد عبد الوهاب ومرسي جميل عزيز، وبعد أن ذابت هذه الخلافات وانتهوا إلى الشكل النهائي للحن الأغنية، فوجئ الجميع بوفاة الفنان عبد الحليم حافظ عام 1980، وظلت الأغنية معلقة ومعطلة لمدة 9 سنوات، إلى أن قام بغنائها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عام 1989، وحققت نجاحًا كبيرًا، إلى أن دخلت أروقة المحاكم ووقع الأزمة بين محمد عبد الوهاب والأزهر الشريف.