حصر مزارع الثروة الداجنة ورفع إحداثياتها بأجهزة الـGPS بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قيام مديرية الطب البيطرى بحصر شامل لمعظم مزارع الثروة الداجنة بنطاق المحافظة لعام 2020، بجانب المفرخات والحضانات ومصانع أعلاف الدواجن ومَجازر الدواجن ومحال بيع الأدوية البيطرية.قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري، إن العمل مستمر لحين حصر كل المزارع والمنشآت ورفع إحداثياتها بالكامل بواسطة أجهزة GOS التي يستخدمها الأطباء البيطريون المتخصصون من فريقى الكاهو والإبيدميولوجي والتقصي الوبائي، وإدخال هذه البيانات على الموقع المخصص لها.أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن حصر مزارع الثروة الداجنة 2020 بالغربية، يأتي برعاية محافظ الغربية، وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، وتعليمات مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة.شارك فى تجميع البيانات من هذه المنشآت بعض المهندسين والمعاونين الزراعيين بدعم من على عبد الجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية.