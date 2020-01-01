السبكى وألهم يتفقدان منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر

قام مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات بزيارة تفقدية لوحدة الحبيل ومركزة منشأة العماري؛ للوقوف على آخر الاستعدادات الفنية قبل التشغيل التّجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة قريبًا.ومحافظة الأقصر هي إحدى محافظات المرحلة الأولى وسجل بها حتى الآن أكثر ٧٠٠ ألف مواطن وسيتم ضم أكثر ٥٩ وحدة ومركزًا و٨ مستشفيات بالمحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.وتستمر منظومة التأمين الصحي الشامل في تطوير المنشآت بمحافظات المرحلة الأولى استعداداً لبدء التطبيق الفعل قريبًا.