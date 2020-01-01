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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» توجه الشكر لأجهزة الدولة لتأمينها امتحانات الثانوية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:19 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية
نورهان عبدالرحمن
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هنأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة والأهالي بمناسبة انتهاء ماراثون الامتحانات، موجّهًا الشكر لأجهزة الدولة التي وقفت بشكل جاد في تأمين الامتحانات بكل مراحلها.

أضاف وزير التعليم، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، أن منظومة الامتحانات كان بها أكثر من 670 ألف طالب ومعهم أعداد هائلة من المعلمين والإداريين، وهذا كان صعبًا للغاية، لافتًا إلى أنه من حق مصر أن تفتخر بأن كل طالب حصل على فرصته في التعليم والامتحانات في أمان، وصعد للصف الأعلى.

أشار إلى أنه بسبب وباء كورونا، اضطرت الوزارة لحلول مبتكرة عن المألوف بخصوص الامتحانات، مثل المشروعات والامتحانات في المنزل، واستخدمنا الامتحانات الإلكترونية، فضلًا عن الثانوية العامة.

قال الوزير إننا سعداء بإنهاء العام الدراسي دون خسائر رغم تعرضنا لقدر هائل من التشكيك والاعتراض والنقاش الذي لا ينتهي، وهذا استنزف قدرات كبيرة من الوزارة.

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