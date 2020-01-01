المحكمة تستقبل 5 طعون ضد مرشحى الشيوخ فى الإسكندرية

استقبلت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 3 طعون انتخابية جديدة ليصل الإجمالي إلى 7، منها 2 من المرشحين على المقاعد الفردية، وهما طارق عبدالمنعم غانم، وهشام محمود الإقداحي، ضد لجنة تلقي وفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ يتظلمان فيهما لاستبعادهما من سباق الانتخابات.بينما جاء الطعن الثالث من م.م.س، عضو شعب سابق، ضد أحد المرشحين على المقاعد الفردية، يدعى م.م.ح، بدعوى افتقاده لشرط حسن السير والسمعة والسلوك، وفقدانه للثقة والاعتبار بداعى إصدارة شيك دون رصيد.وفي وقت سابق، استقبلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أمس، 4 طعون في عدد من المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة.كانت لجنة تلقي أوراق الراغبين بالترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة الإسكندرية قد أعلنت، إجمالي المتقدمين، منذ بدء فتح باب الترشيح حتي غلق تلقي الطلبات إلى 72 شخصاً وبعد استبعاد 4 أشخاص وقائمة "الاتحاد، وتحيا مصر"، أصبح من لهم حق خوض انتخابات مجلس الشيوخ هو 66 للترشح علي المقاعد الفردية بالإسكندرية.كما تقدمت ثلاث قوائم لخوض الانتخابات علي مقاعد القوائم لمنطقة غرب الدلتا والتي تضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح والقوائم هي "القائمة الوطنية من أجل مصر، والقائمة المصرية تحيا مصر، وقائمة الاتحاد "حسام بدراوي".كما كشفت الطلبات المقدمة خلال الأيام الـ5 عبارة عن: "6 لحزب مستقبل وطن، و3 لأحزاب الشعب الجمهوري، والغد، ومصر بلدي، و2 الإصلاح والنهضة، و2 الوفد الجديد، و4 النور ومصرالقومي و21 مستقلين"، جميعهم مرشحون على المقاعد الفردية.