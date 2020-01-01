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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يحسم الجدل حول نظام الثانوية العام المقبل

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:29 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الثانوية العامة، العام المقبل ستكون إلكترونية بنظام التابلت.

أضاف شوقي، في مؤتمر صحفي منعقد الآن إلكترونيًا أن نظام الثانوية التراكمي سيتم بعد إصدار القانون، مؤكدًا أنه سيطبّق على الصف الأول الثانوي، لافتًا إلى أنه لم يتخذ قرارًا رسميًا بنظام الحضور للعام الدراسي الجديد.

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