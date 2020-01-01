وزير التعليم يحسم الجدل حول نظام الثانوية العام المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الثانوية العامة، العام المقبل ستكون إلكترونية بنظام التابلت.أضاف شوقي، في مؤتمر صحفي منعقد الآن إلكترونيًا أن نظام الثانوية التراكمي سيتم بعد إصدار القانون، مؤكدًا أنه سيطبّق على الصف الأول الثانوي، لافتًا إلى أنه لم يتخذ قرارًا رسميًا بنظام الحضور للعام الدراسي الجديد.