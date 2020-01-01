أسعار النحاس تقفز بدعم من اتفاق التحفيز الأوروبي

قفزت أسعار النحاس، اليوم الثلاثاء، بدعم من آمال المستثمرين في تعافي الطلب على المعادن والاقتصاد العالمي بعد أن اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة تحفيزية ضخمة ومع ظهور أنباء إيجابية بشأن تجارب على لقاح لفيروس كورونا.وصعدت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 1% لتنهي الجلسة عند 6554.00 دولارا للطن، غير بعيدة عن أعلى مستوى لها في 25 شهرا البالغ 6633 دولارا الذي سجلته في 13 يوليو.ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، قفزت عقود الألومنيوم حوالي 2% إلى 1697.50 دولار للطن، بينما صعدت عقود النيكل 1.7% إلى 13465.00 دولارا للطن.