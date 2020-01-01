رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث «الوزراء»: اختيار سانت كاترين كنواة لمدينة سياحية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:28 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
الشيماء زيدان
طباعة
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مدينة سانت كاترين تعكس اهتمام الحكومة بهذه المدينة التي نزلت فيها 3 رسائل سماوية التي تعد أحد مهابط الوعي، كما أنها أهم محطة من محطات رحلة العائلة المقدسة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن مشروع رحلة العائلة المقدسة من أهم المشاريع التي يتم العمل عليها، الآن، بمنطقة سانت كاترين.

وأوضح متحدث الوزراء، أن منطقة سانت كاترين تم اختيارها بعناية لتكون نواة لمدينة سياحية متكاملة، ضمن الخطة الشاملة لعودة السياحة في مصر بقوة.

وواصل: ستتم زيادة قوة شبكات الاتصال بمنطقة سانت كاترين، بجانب البدء في العمل على خطة إنارة المدينة ليلًا، موضحًا أن الدولة ستقوم بتنمية متكاملة في هذه المنطقة من مشاريع إسكان اجتماعي وتطوير منظومة الصحة في هذه المنطقة أيضًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا.. موعد أول أيام عيد الأضحى 2020 فى مصر

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

وزيرة الصحة تعلن خلو محافظتين من كورونا

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

انطلاق القمة الإفريقية المصغرة بشأن سد النهضة

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

إنفوجراف

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

أيام زمان

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

مأساة فؤاد المهندس.. تلميذه الأول انقلب عليه ومدبولي خانه

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

بعد أن أصيبت بالشلل.. فنانة شهيرة كان طلاقها من زوجها بأمر الطبيب

نجم الساعة

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رسائل معايدة خاصة باقتراب عيد الأضحى 2020

كل ما تريد معرفته عن الملصق الإلكتروني للسيارات

4 أسباب تجعلك تتناول عصير الليمون يوميًا

أخصائية أورام تكشف فوائد الماء للأمعاء

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
مرافعات كتبت التاريخ
ماجد حبته
مصر الكبرى.. لا تعادى ولا تستعدى
لواء.حمدى البطران
عبد الناصر.. وليبيا
القس. رفعت فكرى
ناكرو الجميل
المزيد

الثقافة

غدًا.. ندوة «ثورة يوليو ما لها وما عليها» بمكتبة القاهرة الكبرى

ثقافة جنوب سيناء تناقش «طرق الوقاية من كورونا»

مناقشة ديوان «رحلة عاشق» بثقافة السويس

«ثورة 23 يوليو والقضاء على الإقطاع».. محاضرة بثقافة قنا