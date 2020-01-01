متحدث «الوزراء»: اختيار سانت كاترين كنواة لمدينة سياحية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مدينة سانت كاترين تعكس اهتمام الحكومة بهذه المدينة التي نزلت فيها 3 رسائل سماوية التي تعد أحد مهابط الوعي، كما أنها أهم محطة من محطات رحلة العائلة المقدسة.وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن مشروع رحلة العائلة المقدسة من أهم المشاريع التي يتم العمل عليها، الآن، بمنطقة سانت كاترين.وأوضح متحدث الوزراء، أن منطقة سانت كاترين تم اختيارها بعناية لتكون نواة لمدينة سياحية متكاملة، ضمن الخطة الشاملة لعودة السياحة في مصر بقوة.وواصل: ستتم زيادة قوة شبكات الاتصال بمنطقة سانت كاترين، بجانب البدء في العمل على خطة إنارة المدينة ليلًا، موضحًا أن الدولة ستقوم بتنمية متكاملة في هذه المنطقة من مشاريع إسكان اجتماعي وتطوير منظومة الصحة في هذه المنطقة أيضًا.