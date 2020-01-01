رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:28 م
لحوم
لحوم
عبدالناصرمحمد
طباعة
أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، ضبط حوالى 7 أطنان و709 كجم من اللحوم البلدية، والمجمدة، والدواجن، والكبدة، والأسماك، ومصنعات ومنتجات اللحوم، غير الصالحة للاستخدام الآدمي، في محافظات القاهرة، دمياط، وشمال سيناء.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها، إنها تشن الحملات المرورية المكثفة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها، وذلك ضمن حالة الطوارئ القصوى للهيئة العامة للخدمات البيطرية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والحفاظ على صحة المواطن، مع تزايد الإقبال على شراء اللحوم في هذه الفترة.

وأوضح البيان أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث تم تحرير 7 محاضر بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

موضوعات متعلقة

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

نتائجه مبشرة.. لقاح بريطاني جديد يقلل الإصابة بكورونا بنسبة 80%

انطلاق القمة الإفريقية المصغرة بشأن سد النهضة

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

انطلاق القمة الإفريقية المصغرة بشأن سد النهضة

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

إنفوجراف

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

أيام زمان

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

مأساة فؤاد المهندس.. تلميذه الأول انقلب عليه ومدبولي خانه

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

بعد أن أصيبت بالشلل.. فنانة شهيرة كان طلاقها من زوجها بأمر الطبيب

نجم الساعة

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رسائل معايدة خاصة باقتراب عيد الأضحى 2020

كل ما تريد معرفته عن الملصق الإلكتروني للسيارات

4 أسباب تجعلك تتناول عصير الليمون يوميًا

أخصائية أورام تكشف فوائد الماء للأمعاء

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
مرافعات كتبت التاريخ
ماجد حبته
مصر الكبرى.. لا تعادى ولا تستعدى
لواء.حمدى البطران
عبد الناصر.. وليبيا
القس. رفعت فكرى
ناكرو الجميل
المزيد

الثقافة

غدًا.. ندوة «ثورة يوليو ما لها وما عليها» بمكتبة القاهرة الكبرى

ثقافة جنوب سيناء تناقش «طرق الوقاية من كورونا»

مناقشة ديوان «رحلة عاشق» بثقافة السويس

«ثورة 23 يوليو والقضاء على الإقطاع».. محاضرة بثقافة قنا