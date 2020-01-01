الزراعة: ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، ضبط حوالى 7 أطنان و709 كجم من اللحوم البلدية، والمجمدة، والدواجن، والكبدة، والأسماك، ومصنعات ومنتجات اللحوم، غير الصالحة للاستخدام الآدمي، في محافظات القاهرة، دمياط، وشمال سيناء.وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها، إنها تشن الحملات المرورية المكثفة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها، وذلك ضمن حالة الطوارئ القصوى للهيئة العامة للخدمات البيطرية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والحفاظ على صحة المواطن، مع تزايد الإقبال على شراء اللحوم في هذه الفترة.وأوضح البيان أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث تم تحرير 7 محاضر بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.