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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تعتزم تشكيل فريق علمي لمكافحة المعلومات الخاطئة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:27 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم تشكيل فريق من العلماء والخبراء في مجالات مختلفة لمكافحة المعلومات الخاطئة، التي تنطوي على خطورة نسبية على الصحة العامة.

وذكرت المنظمة في ختام مؤتمر انعقد اليوم، عبر الإنترنت أن علماء من مجالات مختلفة تتنوع ما بين الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات وعلم الاجتماع وعلم النفس إلى علوم الصحة والاتصالات سوف يشاركون في هذا المشروع، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وسوف يتركز التعاون على مجال بحثي جديد أطلقت عليه المنظمة اسم "علم الوبائيات المعلوماتية".

وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس، قد حذر لدى تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد من "وباء المعلوماتية"، الذي ينذر باجتياح الناس بفيضان من المعلومات الصحيحة والخاطئة ونظريات المؤامرة التي تثير القلق.

ويهدف علم "الوبائيات المعلوماتية" إلى دراسة أفضل السبل للتعامل مع هذا الخطر.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه سواء كانت المعلومات صحيحة أم خاطئة، فإن الكمية المفرطة من المعلومات تنطوي على آثار سلبية على الصحة، حيث تزيد من التوتر، وربما تدفع إلى الأخذ بنصائح قد تكون خطيرة.

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