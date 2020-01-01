السودان: تواصل المفاوضات بشأن النقاط الخلافية حول سد النهضة



وأضاف وزير الري السوداني خلال مؤتمر صحفي أن المفاوضات ستتم وفقا لمبدأ أساسى هو الاستخدام المنصف والمعقول دون إحداث ضرر ذو شأن، مشيرا إلى أنه بمجرد التوافق على هذه النقطة يحق لإثيوبيا تعديل بعض الأرقام المتعلقة بطرق التشغيل أثناء الجفاف.





وأعلن الاتحاد الإفريقي أن قادته عقدوا اجتماعا عبر الإنترنت لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.





وعقد الاجتماع برعاية الاتحاد الإفريقي الذي يترأسه رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة، الذي تعتبر مصر والسودان أنه يشكل تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا "ضروريا" للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.





ودعت جنوب إفريقيا قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ومالي وجنوب إفريقيا والسودان، للمشاركة في الاجتماع الذي يعد متابعة لاجتماع سابق بخصوص السد عقد في 26 يونيو.



