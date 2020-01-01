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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: تواصل المفاوضات بشأن النقاط الخلافية حول سد النهضة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:21 م
وزير الري السوداني
وزير الري السوداني ياسر عباس،
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قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن القمة الإفريقية المصغرة انتهت إلى تواصل المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة، وفقا لما ذكرته فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأضاف وزير الري السوداني خلال مؤتمر صحفي أن المفاوضات ستتم وفقا لمبدأ أساسى هو الاستخدام المنصف والمعقول دون إحداث ضرر ذو شأن، مشيرا إلى أنه بمجرد التوافق على هذه النقطة يحق لإثيوبيا تعديل بعض الأرقام المتعلقة بطرق التشغيل أثناء الجفاف.

وأعلن الاتحاد الإفريقي أن قادته عقدوا اجتماعا عبر الإنترنت لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وعقد الاجتماع برعاية الاتحاد الإفريقي الذي يترأسه رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة، الذي تعتبر مصر والسودان أنه يشكل تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا "ضروريا" للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

ودعت جنوب إفريقيا قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ومالي وجنوب إفريقيا والسودان، للمشاركة في الاجتماع الذي يعد متابعة لاجتماع سابق بخصوص السد عقد في 26 يونيو.

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