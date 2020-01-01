لافروف: سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده تعتزم بذل قصارى جهدها للحفاظ على الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال لافروف، عقب محادثاته مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بموسكو اليوم الثلاثاء: "لقد ناقشنا بالتفصيل جوانب مختلفة من تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، فقبل أيام أصبح عمر هذه الاتفاقية المهمة خمس سنوات".وأضاف وزير الخارجية الروسي: "لقد ساعدت الاتفاقية على ضمان الاستقرار والأمن العالميين، ونحن متحدون في الحاجة إلى بذل كل جهد للحفاظ عليها. نحن مقتنعون بأن التفاعل المتكافئ والبناء بين المشاركين في هذه الاتفاقية، وفي إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيسهم في الحفاظ على الاتفاقات التوفيقية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل إلى موسكو اليوم لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، علما أن آخر زيارة له إلى روسيا كانت في منتصف يونيو الماضي.