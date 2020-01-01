المشدد 7 سنوات لسائق قتل عاملا في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق يدعى "ا. ر. ع" بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل عامل في مشاجرة لخلافات بينهما على مبلغ مالي.وأسندت النيابة تهم ضرب المجنى عليه "فايز. ط. ج، عامل" عمدا، بأن اعتدى عليه بواسطة سلاح أبيض "مطواه"، وعصى شوم حيث أحدث به الإصابات في تقرير الصفة التشريحية، والضرب أفضى للموت، على النحو المشار إليه في التحقيقات وحيازة سلاح أبيض مطواه دون مسوغ قانوني.وكشفت تقرير الصفة التشريحية أن المتهم تعدى على المجني عليه بأن صفعه على وجهه وقام بركله عدة ركلات بقلبه وفي صدره، وبه جرح طعني في الرقبة، مما أصابه بنزيف دموي حاد، وكدمات متفرقة في أنحاء متفرقة من جسده، وقصور في الدورة الدموية أدت لوفاته متأثرا بإصابته.