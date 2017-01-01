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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نبيلة مكرم: إطلاق المعسكر الرابع لأبناء المصريين بالخارج قريبا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:13 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، في اللقاء التفاعلي للمعسكر الرابع والمخصص للأطفال أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات إلى 12 سنة، في إطار التعاون بين وزارة الهجرة وشركة "ويل سبرينج"، لتعميق الهوية والانتماء وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار.

من جانبها، أعربت نبيلة مكرم، عن شكرها للسفير أحمد شاهين القنصل العام المصري بلوس أنجلوس، لمشاركته في إطلاق النسخة الرابعة من المعسكرات، وتعاونه الكبير لمشاركة نحو 20 مشتركا ومشتركة من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج المقيمين بلوس أنجلوس الأمريكية، عقب طلب أعضاء الجالية المصرية وأبنائهم من الشباب المصري خلال زيارتها لولاية كاليفورنيا في نوفمبر 2019، بمشاركة أبنائهم بالمعسكرات التي تنظمها الوزارة لما لها من أثر كبير وإيجابي عليهم في زيادة ربطهم بوطنهم الأم.

وتابعت أنه للمرة الأولى يتم عقد لقاء تفاعلي للمشاركين في معسكر "ويل سبرنج" في نسخته الرابعة، نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أننا سنستقبل المشاركين في المعسكر في أقرب وقت للاستمتاع ببلدهم وحضارتها.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن جميع القائمين على هذه النسخة الاستثنائية كانت لديهم الرغبة الكاملة لتنظيمها رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا، لذلك جاء قرار تنظيمها إلكترونيا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حيث تعقد على مدار 3 أيام وتخصص للأطفال أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات إلى 12 سنة، وستتضمن هذا المعسكر العديد من الأنشطة التفاعلية والتنافسية التي سيشارك فيها أبناؤنا لتعزيز وتقوية الثقافة المصرية مثل القيام معًا بعمل بعض الأكلات الشعبية المشهورة، فضلًا عن المحاضرات التي من شأنها زيادة الولاء والانتماء إلى وطنهم الأم.

واشتمل اللقاء التفاعلي على عدد من الألعاب والأنشطة التفاعلية بين الأطفال والقائمين على تنظيم المعسكر، حيث أعرب الأطفال عن سعادتهم بعد ترديدهم جملا باللغة العربية: تحيا مصر، تحيا جمهورية مصر العربية، وترديد النشيد الوطني، والتأكيد على أن اللغة العربية هويتنا، كما وجهت السفيرة نبيلة مكرم، كلمة موجزة باللغة العربية للمشاركين.

‏‎وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه تم تنظيم ثلاثة معسكرات لأبناء المصريين بالخارج بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج"، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والشركة، لربطهم بوطنهم والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن مبادرة "اتكلم مصري" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللهجة المصرية، مؤكدة استعداد الوزارة لاستقبال أعداد أخرى من دول حول العالم من أبناء المصريين بالخارج؛ ليلتقوا على أرض مصر في بيئة للاستمتاع بالطبيعة الساحرة.

من جانبه، أعرب ماجد فوزي، مؤسس شركة ويل سبرنج، عن مدى الفخر والاعتزاز بالشراكة المثمرة والمستمرة مع وزارة الهجرة على مدار 4 سنوات، والتي أسهمت بشكل كبير في ربط أبناء الجيلين الثاني والثالث بالوطن، وتعريفهم بما تمتاز به مصر سياحيا وحضاريا.

كما توجه فوزي بالشكر لنبيلة مكرم؛ لحرصها على استمرار الشراكة بين الوزارة وشركة ويل سبرنج لإطلاق معسكرات المصريين في الخارج، على مدار السنوات الثلاث الماضية، لتعريف أبناء المصريين بالخارج بجمال مصر وطبيعتها الخلابة، فضلا عن موقعها الحضاري والثقافي.

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