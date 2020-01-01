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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدير «بروكسل للبحوث»: انتهاكات تركيا في المتوسط نهايتها مأساوية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:11 م
رمضان أبو جزر
رمضان أبو جزر
الشيماء زيدان
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قال رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث والدراسات، إن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على فرض عقوبات على تركيا بسبب الانتهاكات التي تقوم بها، مؤكدًا أن انتهاكات تركيا في المتوسط نهايتها ستكون مأساوية.

وأضاف "أبو جزر"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تركيا وضعت نفسها في مواجهة مع دول الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن الإدارة الأوروبية الحالية تتعامل بقوة في ملف المهاجرين، حيث فتح أردوغان الحدود لأكثر من 160 ألف مهاجر.

وأشار إلى أن أردوغان خسر الصبر الأوروبي، ولم يعد يستفيد من أي جهة الآن، لافتا إلى أن الصمت الأمريكي يعني أن هناك موافقة أمريكية لأردوغان على الانتهاكات التي يقوم بها في ليبيا من التنقيب عن الغاز في الشرق المتوسط.

وأكد أن أوروبا اليوم غير راضية عن الموقف الأمريكي، وتميل لموقف الدول العربية، حيث إن هناك شبه توافق من الاتحاد الأوروبي مع مصر والسعودية والإمارات فيما يخص القضية الفلسطينية وجميع القضايا الأخرى.

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