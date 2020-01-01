نشوى الحوفي: الإعلام المعادي لا يمل من نشر الشائعات (فيديو)

قالت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، إن مشكلة الإعلام المعادي أنه لا يمل ولا يكل من نشر الشائعات، ويأخذون معلومة صغيرة ويبنون عليها كذبة كبيرة.وأضافت "الحوفي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه على المواطن أن يفهم كي يستطيع الدفاع عن بلده.وأكدت أنه يجب التفريق بين الحد الجغرافي الذي نعرفه على الخريطة، والحدود الاستراتيجية والمقصود منها الحدود الأمنية والتي تمتد حتى حدود ليبيا الغربية.وأردفت الحوفي: «لم نكن معتدين وما يعنينا هو الحفاظ على أمننا القومي بالأفعال والقرارات والفهم والوعي»، لافتة إلى أن نشر الأمور الخاطئة والأكاذيب يخدم الطرف الثاني.