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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نشوى الحوفي: الإعلام المعادي لا يمل من نشر الشائعات (فيديو)

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:57 م
نشوى الحوفي
نشوى الحوفي
أحلام عبدالرحمن
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قالت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، إن مشكلة الإعلام المعادي أنه لا يمل ولا يكل من نشر الشائعات، ويأخذون معلومة صغيرة ويبنون عليها كذبة كبيرة.

وأضافت "الحوفي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه على المواطن أن يفهم كي يستطيع الدفاع عن بلده.

وأكدت أنه يجب التفريق بين الحد الجغرافي الذي نعرفه على الخريطة، والحدود الاستراتيجية والمقصود منها الحدود الأمنية والتي تمتد حتى حدود ليبيا الغربية.

وأردفت الحوفي: «لم نكن معتدين وما يعنينا هو الحفاظ على أمننا القومي بالأفعال والقرارات والفهم والوعي»، لافتة إلى أن نشر الأمور الخاطئة والأكاذيب يخدم الطرف الثاني.

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