إزالة 88 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة فى أسوان

تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية ضمن فعاليات الموجة الـ 16 التى تستمر فى الفترة من 8 إلى 31 يوليو الجارى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.ومن جانبه، قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه تمت إزالة 88 حالة تعدى بناء بإجمالى مساحة 77 ألفا و798 م2، منذ انطلاق الموجه الـ 16 وحتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم على مدار الأيام الماضية تنفيذ 26 قرار إزالة بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة على مساحة 8 ألاف م2، وكذا تنفيذ 19 قرار إزالة بنطاق مركز دراو على مساحة 6 ألاف م2.وأضاف المحافظ أنه تم على مدار يومين أيضًا إزالة 26 حالة تعدٍ بنطاق مركز ومدينة أسوان بمساحة 5150 م2، وسط مشاركة من الأجهزة الأمنية ورؤساء المراكز والأحياء وفرق الصيانة بالوحدات المحلية.