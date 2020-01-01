المكسيك: إصابات كورونا تصل لـ349 ألفا و396 حالة

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك إلى 349 ألفا و396 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مكسيكو سيتي، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في المكسيك جراء الفيروس بلغت 39 ألفا و485 حالة، بينما تعافى 263 ألفا و91 شخصا من المصابين حتى الآن.ومر نحو 20 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المكسيك.