الجزائر تستعد للتعاون مع الشركات الأجنبية لتطوير المكتشفات النفطية

توقع وزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، اليوم الثلاثاء، تراجع دخل الجزائر من النفط خلال السنة الجارية بـ 10 مليارات دولار مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى أن "الجزائر تتوقع هبوط إيرادات النفط والغاز إلى 23 مليار دولار في 2020، مقابل 33 مليار دولار في 2019، بسبب الأزمة البترولية المستمرة منذ سنة 2014، وكذا تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي".وأردف المتحدث في تصريحه للإذاعة الحكومية "هناك 50 اكتشافا للنفط والغاز في حاجة للتطوير، مرحبا بعمل الشركات الأجنبية مع سوناطراك في هذه الحقول"، مشيرا إلى أن مصالح الشركة الحكومية للغاز (سونلجاز) تلقت طلبات 8800 مستثمر للربط بشبكة الكهرباء والغاز، في وقت تنتظر فيه 49 منطقة صناعية الربط الكلي بالشبكة.وفي هذا الصدد كشف وزير الطاقة أنه من بين 50 منطقة صناعية تم استحداثها في السنوات الأخيرة، لا توجد منطقة صناعية مربوطة كليا بشبكة الكهرباء والغاز إلا المنطقة الصناعية بجليزان، وهو ما يضيع على سونلجاز- التي تعاني عجزا- دخلا كبيرا وعلى الجزائر فرص توفير وظائف.وبعملية حسابية أوضح عطار: أن كل منطقة صناعية تضم من 20 إلى 40 متعاملا وكل متعامل بإمكانه توفير ما بين 50 و200 وظيفة.