هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

اتهم الفنان عادل إمام أنه وجه إهانة للفنان نجيب الريحاني بأنه لا يضحكه، ولم يتأثر به هو ورواد الكوميديا المصرية، لكنه في حواره لجريدة "الأهرام" 1990، أكد أنه برىء من هذا الاتهام، فهو لم يقل إن "الريحاني" لم يجعله يضحك، بل قال "لم يجعلني أقهقه"، كما أنه ليس من حقه يقيم أحدًا أو يعيب في أحد.كما اعترف "الزعيم" بأنه نتاج رواد الكوميديا والفنانين الكبار، أمثال جورج أبيض، يوسف وهبي، الريحاني، وسيد درويش ومسرح رمسيس، ويري أن هذه البيئة الفنية لها أكبر تكوين في شخصيته وفنه، فلولاهم لما استطاع أن يعبر عن الشريحة العريضة من الشعب المصري.أما الاتهام الآخر الذي واجهه عادل إمام في فيلم "الواد محروس بتاع الوزير"، أن حجم مشاهد الجنس في الفيلم كانت أكثر من اللازم، لكن في حواره مع جريدة "المصور" 1999، قال إن الفيلم يخلو تمامًا من المشاهد الجنسية، كما أن القبلات ليست جنسًا، وهو لا يقدم أفلاما جنسية مثل الآخرين، فالجنس في فيلمه موظف لخدمة الموضوع بطريقة هزلية وليس لإثارة الغرائز.واعترف "الزعيم" أنه قدم أفلاما أخرى فيها جنس أكثر مما في فيلم "الواد محروس بتاع الوزير"، أما إذا كان الجمهور يقصد مشهد "الخادمة والوزير" فأكد على لابد أن يحدث ليكون الإفيه بينه وبينها ويكتمل المشهد الكوميدي.