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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات المنطقة الصناعية بكوم أبوراضى

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:34 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مسئولي المنطقة الصناعية بكوم أبوراضي مركز الواسطي، ومسئولي جمعية المستثمرين بالمنطقة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ والمحاسب عادل ضيف الله رئيس المدينة، والمهندس حامد صديق مدير المنطقة الصناعية، وأحمد سلطان رئيس جمعية مستثمري كوم أبوراضي الصناعية.

واستمع محافظ بني سويف لشرح لموقف الاستثمار بالمنطقة حيث بلغ عدد المشروعات 225 مشرعا منها مشروعات تحت الإنشاء ومتوقف وفي مرحلة الإجراءات والمنتج حيث ينتج من إجمالي المشروعات 73 مصنعا، وتوفر حاليا أكثر من 9 آلاف فرصة عمل، وتصل نسبة إشغال المنطقة 91% حيث يبلغ إجمالي عدد القطع 1027 قطعة، منها 888 قطعة مشغولة، و139 قطعة شاغرة.

وناقش محافظ بني سويف بعض المشكلات والتحديات التي تواجه المنطقة التي تسعى المحافظة بالتعاون مع وزارتي الصناعة والاستثمار ومن خلال الهيئات والجهات المعنية، خاصة في قطاعات الصرف الصحي والصناعي والحماية المدنية والأمن وأعمال المرافق، خاصة وأن المنطقة تحتضن عددا من كبريات الشركات والمصانع عالميا ومحليا، حيث أشار المحافظ إلى ضرورة مساهمة أصحاب المشروعات والمصانع في تنفيذ مثل هذا المشروع وتطوير المنطقة، فضلا عن أهمية المساهمة في البنية الأساسية للمنطقة، والذي سيعود عليهم وعلى منظومة الاستثمار بالمنطقة بفائدة كبيرة.

وأكد محافظ بني سويف أن الدولة تبذل قصارى جهدها للدفع بالقطاع، بداية من توفير الأراضي، مرورا بتسهيل الإجراءات اللازمة، والتشجيع عبر الوسائل المتاحة لضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن الاستثمار يواجه تحديات كبيرة، والتي تستلزم التعاون والتكاتف من أجل تذليلها، والنهوض عبر الشراكة المجتمعية بالقطاع، وذلك سينعكس أولا على المستثمر، ويدفع بعجلة الاستثمار التي تنعكس عوائدها على الجميع.

وتفقد محافظ بني سويف الأعمال الجارية لإنشاء مقر مؤقت كمجمع خدمات: الإسعاف والإطفاء والشرطة والذي سيتم من خلاله توفر تلك الخدمات لحين إنشاء مقرات لها في المواقع المخصصة لها، لأهمية مثل تلك الخدمات وحيويتها للمنطقة.
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم

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