حلمي النمنم: نواجه عدوانا يستهدف احتلال مصر بالكامل

قال حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، إنه لا يوجد شيء اسمه حياد، وإن المحايد هو الميت فقط، وذلك سواء في حالة حرب أو سلم.وأضاف النمنم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القضايا التي تمس الأمن القومي والوطن ليس فيها هزار، أنا مع الوطن قلبا وقالبا، في الحرب ليس هناك إلا موقف واحد مساندة الدولة المصرية".وأردف النمنم، أن المواطن المصري هو العمود الفقري للدولة وهو الذي ساند الوطن في أخطر الأوقات، ويجب أن نكون فخورين بالمواطن ونقوله شكرا، أما المشكلة في بعض النخبة، متابعا: "لولا المواطن والوقفة القوية ما كان البرلمان أخذ قراره".وأشار إلى أن بعض النخبة المعارضة ليس لها تأثير في الداخل لكن في الخارج لهم خيوط، مع جهات معادية لمصر.وأكد النمنم أننا أمام عدوان أخطر من العدوان الثلاثي وأخطر من حرب 67، لأن العدوان الثلاثي كان هدفه تراجع مصر عن قرار إغلاق المضيق، وحرب 67 كانت تستهدف سيناء فقط، أما الآن نحن أمام عدوان يستهدف احتلال مصر بالكامل.وأردف: "نحن إزاء خطر حقيقي، أردوغان قادم في ثوب إسلامي، وعندما أتى العثمانيون عام 1517 في ثوب إسلامي كان النتيجة أنهم مكثوا 400 سنة لم يقيموا فها جسرا واحدا، هذا خطر وجودي عاوز يعمل مشروعه الإسلامي ويلغي من على الخريطة مصر والعلم المصري".