انطلاق القمة الإفريقية المصغرة بشأن سد النهضة

انطلقت منذ قليل، القمة المصرية السودانية الإثيوبية المصغرة بشأن سد النهضة، برعاية الاتحاد الإفريقى، لمناقشة التقارير التى رفعت من قبل وفود الدول الثلاث فى جولة المفاوضات الأخيرة، والتى كانت برعاية السودان.وتأتى القمة بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" عبر الفيديو كونفرانس، بدعوة من دولة جنوب إفريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى.وكانت المباحاثات التى جرت خلال الأسبوعين الماضيين برعاية الاتحاد الإفريقى، وحضور مراقبين أفارقة وأوروبيين وأمريكيين قد انتهت دون تحقيق تقدم يذكر فى مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.