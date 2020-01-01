الوعي الصحي لتجنب الأوبئة والفيروسات بثقافة المنوفية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم أنشطتها الفنية والثقافية، من خلال فرع ثقافة المنوفية، ففى إطار الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، نظم قصر ثقافة شبين الكوم محاضرة بعنوان "إرشادات لذوي الاحتياجات للوقاية من كورونا" بلغة الإشارة.وتناولت خلود خيرى مدرس لغة الإشارة بالتربية والتعليم الحديث عن السلوكيات الواجب اتباعها داخل المنزل، كما أقيمت محاضرة تمكين بالمكتبة العامة بشبين الكوم بعنوان "التنمر" لمصطفى عبدالعزيز أخصائي تنمية بشرية وتناول الحديث عن مفهوم التنمر وأسبابه والنتائج المترتبة عليه.ونظمت مكتبة الطفل والشباب بسمادون محاضرة عن "الوعي الصحي لتجنب الأوبئة والفيروسات" حيث تناول الحديث محمد أحمد مسئول الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بالمنوفية عن مفهوم الوعى الصحى وتغيير المفاهيم الخاطئة عند بعض الأشخاص فى المجتمع المحيط، كما عقد بيت ثقافة الماى محاضرة نادي علوم "المجموعة الشمسية"، حاضرها سامى نجم مسئول نادى العلوم بالبيت، حيث تناول الحديث عن المجموعة الشمسية وعن تعريف النجم والمجرة.ونفذت مكتبة الطفل والشباب بأشمون ورشة فنية للأطفال باستخدام قماش الجوخ، حيث قامت الفنانة ليلى رشدى بعمل بعض المعلقات من خامة الكارتون وقماش الجوخ، بالإضافة إلى ذلك نظم بيت ثقافة منوف أمسية شعرية، حيث قام عدد من أدباء نادى أدب منوف بإلقاء بعض من أشعارهم.