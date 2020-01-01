النيابة تأمر بضبط 3 متورطين في قتل شاب بالسيدة عائشة

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بسرعة ضبط وإحضار ٣ متهمين آخرين ثبت تورطهم بالتشاجر وقتل شاب بمنطقة السيدة عائشة.وكشفت مناظرة النيابة عن أن الجثة لشاب بالعقد الثاني مصاب بعدة كدمات وجروح قطعية وجرح طعني أدى إلى الوفاة.وتبين أن المتهمين جميعهم أشقاء وأبناء عمومة يعملون في بيع المواشي، وتم ضبط ٧ من المتهمين وأخلي سبيل اثنين منهم في حين يجرى رجال المباحث تحرياتها لضبط ٣ هاربين.وقررت النيابة قبل وقت سابق تشريح جثة المجني عليه، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة.وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى، بالعثور على جثة شاب جثة هامدة في السيدة عائشة بالخليفة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لإجراء التحريات وفحص الجثمان للوقوف على ملابسات الواقعة.وتبين من خلال التحريات الأولية، أن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى عليه بأسلحة بيضاء بسبب خلافات جيرة بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.