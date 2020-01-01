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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التيار الديمقراطي: «الغنوشي» أضر برلمان تونس وأدخله في صراعات

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:56 م
الغنوشي
الغنوشي
محمد عمر
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أكد التيار الديمقراطي في البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، أن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة، أضر المجلس وأدخله في دوامة صراعات.

وعبّر التيار الديمقراطي التونسي، في بيان له، عن رفضه الخرق الممنهج للنظام الداخلي للبرلمان من قبل رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

وحمّل التيار الديمقراطي زعيم حركة النهضة مسئولية عجز البرلمان عن الاضطلاع بدوره وتحويل وجهته نحو صراع غير مسئول مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، أنه لا مجال للتلاعب بمصير تونس وأمنها القومي في ظل واقع إقليمي ودولي معقد جدا، داعيا الجميع أن يستفيق من غيبوبته، فلم يعد هناك مجال للمناورات من أي نوع كانت.

وكانت حركة النهضة الإخوانية التونسية قد هددت، اليوم الثلاثاء، أنه لن يكون هناك استقرار في تونس إذا تم استبعاد الحركة من المشهد السياسي، مهددة بتقويض الاستقرار وإدخال تونس في الفوضى.

وقال الناطق الرسمي باسم النهضة، عماد الخميري، إنه لن يكون هناك استقرار في تونس دون حكومة تكون فيها النهضة، ولا يمكن لرئيس الحكومة القادمة أن يبحث عن استقرار في المرحلة القادمة دون مشاركة النهضة.

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